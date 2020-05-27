Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня

Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА «Новости».

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что откроются все парки, за исключением Зарядья.

В парках нужно будет носить маски или другие средства индивидуальной защиты.

В Москве коронавирусом заразились 171 тыс., выздоровели 67 тыс., скончались 2183 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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