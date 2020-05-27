Собянин: «прогулочный режим» в Москве вводится в порядке эксперимента
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «прогулочный режим» в столице с 1 по 14 июня будет введен в порядке эксперимента. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника.
Он отметил, что гулять смогут все столичные жители, в том числе пожилые, «кроме заболевших и проживающих с ними».
По последним данным, в Москве выявлена 171 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 67 тыс. человек, скончались 2183 пациента.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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