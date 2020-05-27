Москва продлила ограничения по коронавирусу до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в городе самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничений по коронавирусу до 14 июня, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что с 1 июня начнут работать автосалоны, непродовольственные магазины и спортобъекты.

В Москве коронавирусом заразились 171 тыс., выздоровели 67 тыс., скончались 2183 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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