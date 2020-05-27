Девятиклассники, не имеющие троек, смогут получить аттестат

Девятиклассники, не имеющие троек и получившие «зачет» за собеседование по русскому языку, смогут получить аттестат об основном общем образовании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на проект приказа Минпросвещения РФ.

Также отмечается, что одиннадцатиклассники получат аттестат, если завершили обучение, не имеют троек и получили «зачет» за итоговое сочинение.

Ранее Минпросвещения отменило ОГЭ и перенесло ЕГЭ, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

В России выявлено 370 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3968 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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