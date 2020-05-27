Москва отправит в регионы больше 300 тысяч тестов на антитела к коронавирусу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Ракова добавила, что в регионы также отправятся медики, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. 27 мая первые рейсы отправятся в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край.

Ранее президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы медиков и лекарства от коронавируса.

В России выявлено 370 тысяч заражений коронавирусом, скончались 3968 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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