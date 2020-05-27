СК ужесточил статью жарившим шашлыки на Вечном огне в Кронштадте гражданам

Следователи ужесточили статью УК РФ по уголовному делу, возбужденному после того, как мужчина и две женщины жарили шашлык на Вечном огне в Кронштадте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Изначально дело было заведено по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Теперь же нарушителям вменяется пункт «а» части 2 статьи 244 УК РФ («Осквернение надмогильных сооружений»).

Исходя из этого, максимальное наказание для граждан может возрасти от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее в социальных сетях появились изображения, где видно, что у памятника «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» оставлены шампуры, а вандалы пытались жарить на Вечном огне шашлыки.

Все участники «пикника» были доставлены в полицию.

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