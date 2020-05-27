В США начались столкновения протестующих с полицией после убийства чернокожего

В американском штате Минесота продолжаются столкновения между сотнями местных жителей и сотрудниками полиции из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда, сообщает BBC.

«Протестующие прошли маршем к отделению полиции. Некоторые участники демонстрации рисовали граффити на полицейских машинах и кидали камни в полицейский участок. Полиция использовала световые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу», — говорится в сообщении канала.

46-летний Флойд скончался в городе Миннеаполис из-за того, что полицейский встал коленями на его шею во время ареста.

Видео с инцидентом распространилось в сети. На нем мужчина кричит, что не может дышать и просит не убивать его.

После произошедшего множество людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать». При этом они выкрикивали лозунг: «Привлечь к ответственности полицию».

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его хотели арестовать после того, как владельцы магазина, в котором был мужчина, сообщили, что тот использовал фиктивный чек.

В связи с произошедшим уволили четверых полицейских. ФБР организовало расследование правомерности действий полиции.

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