Уголовное дело завели после вспышки коронавируса на складе «Красное & белое»

Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил после массового заражения сотрудников склада сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)», — сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, из-за игнорирования требований Роспотребнадзора с 5 по 26 мая коронавирусом заразились 180 сотрудников склада. Всего в учреждении трудились 870 человек.

Ранее свердловский Роспотребнадзор обратился в суд с иском о приостановке работы склада.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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