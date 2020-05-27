Госдума приняла закон, признающий электронные копии дипломов
Государственная Дума приняла закон, позволяющий использовать электронные копии дипломов при поступлении в вуз и устройстве на работу в случае введения режима ЧС и повышенной готовности на территории страны, сообщает «Интерфакс».
Данные изменения внесут в статью 108 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Законом признаются электронные аналоги документов об образовании и повышении квалификации равнозначными их бумажным оригиналам в случае действия в стране режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.
Кроме того, депутаты законодательно закрепили возможность проведения государственной аттестации при завершении обучения в дистанционной форме.
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