В Верхотурском монастыре на Урале выявили 56 случаев COVID-19

В Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Свердловской области выявили 56 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на больницу Верхотурского района.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у наместника монастыря и части братии. При этом монастыри и храмы Верхотурья были закрыты для прихожан и паломников после введения карантинных мер.

Позже Екатеринбургская епархия сообщила, что один из монахов умер после осложнений, вызванных COVID-19.

В настоящее время в регионе зафиксировано 4 425 случаев коронавирусной инфекцией. В общей сложности скончался 21 человек.

По состоянию на 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Свердловской области карантин ввели в двух монастырях

— Отрицал вирус: как в РПЦ поступили со схиигуменом Сергием

— Источник подтвердил наличие коронавируса у протоиерея Смирнова