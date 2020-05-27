В Миннеаполисе сотни человек вышли на улицы из-за убийства чернокожего полицейским

А американском штате Миннеаполис произошло столкновение между сотнями местных жителей и сотрудниками полиции из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом информирует The Guardian.

Известно, что 46-летний Флойд скончался из-за того, что полицейский встал коленями на его шею во время ареста.

Видео с инцидентом распространилось в сети. На нем мужчина кричит, что не может дышать и просить не убивать его.

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его хотели арестовать после того, как владельцы магазина, в котором был мужчина, заявили, что тот использовал фиктивный чек.

После произошедшего множество людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать». При этом они выкрикивали лозунг: «Привлечь к ответственности полицию».

Населению удалось перекрыть движение на нескольких улицах.