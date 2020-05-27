Володин рассказал о росте случаев коронавируса среди депутатов

Количество депутатов Госдумы, у которых обнаружили коронавирус, а также тех, кто уже вылечился от инфекции и теперь имеет антитела, растет, хотя и медленными темпами. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

Данную тему поднял депутат Алексей Балыбердин. По его мнению, для предотвращения распространения коронавируса следует проводить три-четыре заседания палаты в неделю, чтобы в другие дни парламентарии могли находиться в регионах.

Володин, в свою очередь, ответил, что лучше оставаться сейчас в Москве, и проведение заседаний еженедельно продиктовано необходимостью.

«У нас следующая неделя региональная, но, если будут приняты решения, которые потребуют от нас в развитие этих решений принятия законов, нам придется собраться», — пояснил председатель Госдумы.

По состоянию на 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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