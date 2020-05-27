Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к двум этапам выхода из ограничений

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что Москва готова к первому и второму этапу выхода из режима ограничений по коронавирусу, передает РИА «Новости».

Андреева рассказала, что существуют три показателя, на которые надо ориентироваться при отмене ограничений. Во-первых, коэффициент распространения инфекции. Он не должен превышать единицу в течение 70 дней. Во-вторых, наличие свободного коечного фонда и, в-третьих, показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).

По словам Андреевой, хотя ситуация с коронавирусом в Москве наиболее напряженная, она все же полностью находится под контролем. Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85, объемы тестирования превышают показатели всех регионов.

Глава управления отметила, что, если эти тенденции сохранятся, то можно будет начать выход из ограничений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее ведомство подготовило план по выходу из режима самоизоляции, который состоит из 3 этапов. На первой стадии планируется разрешить прогулки с детьми и занятия физкультурой на улице. Кроме того, откроют магазины и объекты сферы услуг с ограниченной площадью.

На втором этапе можно будет гулять с членами семьи, разрешат работу образовательных учреждений. Деятельность возобновят торговые точки с большей площадью при условии соблюдения профилактических мер.

На третьем этапе откроются парки и скверы, гостиницы, кафе и рестораны. Будут работать все объекты торговли и сферы обслуживания.