В России выявили 8338 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8 338 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, всего в стране выявлено 370 680 случаев.

При этом отмечается, что число выздоровевших в третий раз превысило число заболевших за сутки. За сутки из больниц выписали 11 079 выздоровевших. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 142 208 человек.

Также за сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 3 968 человек.

Всего в мире выявлено более 5,6 млн случаев COVID-19, выздоровели более 2,4 млн человек, умерли — более 350 тыс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве от коронавируса вылечились еще 5 839 человек

— В России провели больше 9,4 млн тестов на коронавирус

— Курение способствует более тяжелому течению коронавируса