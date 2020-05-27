Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск был возвращен в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью данному суду.

Однако 20 мая суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой экс-глава региона оспаривает указ главы государства о досрочном прекращении его полномочий.

Президент России Владимир Путин освободил от должности Игнатьева в январе 2020 года.

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