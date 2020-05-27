В Москве от коронавируса вылечились еще 5 839 человек

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса выздоровели еще 5 839 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, число выздоровевших продолжает быстро расти.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 5 839 человек», — отметила Ракова.

Она добавила, что всего от инфекции вылечились 67 458 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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