В Москве от коронавируса вылечились еще 5 839 человек
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса выздоровели еще 5 839 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, число выздоровевших продолжает быстро расти.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 5 839 человек», — отметила Ракова.
Она добавила, что всего от инфекции вылечились 67 458 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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