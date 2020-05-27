В доме престарелых на Алтае обнаружили 6 случаев COVID-19
В специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Рубцовске Алтайского края обнаружены 6 случаев новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Среди зараженных — 5 сотрудников социального учреждения и 1 проживающий.
Рубцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, как заявили в пресс-службе, работает в режиме самоизоляции с 27 апреля этого года. Сотрудники сдавали анализы перед каждой сменой.
В первой смене, отмечают в пресс-службе, работали 48 человек. Спустя неделю после окончания смены у одного из сотрудников появились признаки заболевания. Тест, сделанный в медицинском учреждении, показал положительный результат.
В двадцатых числах мая было проведено тестирование всех проживающих и сотрудников интерната, а также контактных лиц первой смены. Коронавирус выявили у 4 работников социального учреждения, которые с 12 мая не контактировали с проживающими.
По последним данным, в Алтайском крае выявлено 1,4 тыс. случаев коронавируса.
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