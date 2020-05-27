В среду в Москве ожидаются кратковременные дожди и до +19°C

Синоптики прогнозируют, что в среду, 27 мая, в столице ожидается облачная погода с кратковременными дождями, сообщили в Гидрометцентре.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +17°C до +19°C. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с. Ночью столбики термометра опустятся до +8°C.

Давление составит 754 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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