В среду в Москве ожидаются кратковременные дожди и до +19°C
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Синоптики прогнозируют, что в среду, 27 мая, в столице ожидается облачная погода с кратковременными дождями, сообщили в Гидрометцентре.
Днем температура воздуха будет варьироваться от +17°C до +19°C. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с. Ночью столбики термометра опустятся до +8°C.
Давление составит 754 мм рт. ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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