Из-за коронавируса в России продезинфицировали более 2 тысяч медучреждений

В МЧС России рассказали, что за время пандемии коронавирусной инфекции в стране были продезинфицированы свыше двух тысяч лечебных учреждений и свыше 1,1 тысячи образовательных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С апреля 2020 года всего в российских регионах было обработано более 12,8 млн кв. м различных социально значимых объектов.

«Продезинфицировано более 2 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2 млн кв. метров», — уточнили в МЧС.

Кроме того, специальную обработку прошли более 6,6 тысячи объектов социального обслуживания, более 26 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

При дезинфекции специалисты использовали специальный раствор, экипировку и снаряжение.

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