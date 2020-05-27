Из-за коронавируса в России продезинфицировали более 2 тысяч медучреждений
В МЧС России рассказали, что за время пандемии коронавирусной инфекции в стране были продезинфицированы свыше двух тысяч лечебных учреждений и свыше 1,1 тысячи образовательных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С апреля 2020 года всего в российских регионах было обработано более 12,8 млн кв. м различных социально значимых объектов.
«Продезинфицировано более 2 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2 млн кв. метров», — уточнили в МЧС.
Кроме того, специальную обработку прошли более 6,6 тысячи объектов социального обслуживания, более 26 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.
При дезинфекции специалисты использовали специальный раствор, экипировку и снаряжение.
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