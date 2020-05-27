Росстату и Минздраву поручили продумать идеи по синхронизации данных о смертности

Российский кабмин поручил Росстату, Минздраву и ФНС продумать и предложить идеи, как синхронизировать данные по смертности в России, в том числе от коронавирусной инфекции.

Как отмечается, такие предложения должны поступить на стол правительства до 28 мая.

Стоит отметить, что поручение было дано после совещания, проведенного 25 мая премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам заседания были сформулированы еще несколько решений.

Всего в РФ выявили вирус у более 362 тыс. человек, выздоровели свыше 131 тыс. пациентов, а умерли — 3807.

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