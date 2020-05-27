В Китае выявили один случай коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Китае был обнаружен один случай заражения коронавирусной инфекций и 28 бессимптомных носителей, сообщает госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как уточняется, за 24 часа выписаны после выздоровления три человека. При этом летальных случаев зафиксировано не было.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения, выздоровели более 78 тыс. пациентов, а скончались — 4 634.

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