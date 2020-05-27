Москвичей обязали передвигаться на транспорте только при наличии цифрового пропуска

Со среды, 27 мая, в Москве передвижение на транспорте стало возможно только при наличии московских цифровых пропусков.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что выданные в Московской области пропуска будут действовать при передвижении по столице до 26 мая включительно. Оформлять московские пропуска для поездок по столице необходимо будет с 27 мая.

Стоит отметить, что пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля из-за эпидемиологической ситуации, осложненной коронавирусной инфекцией. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

Всего в РФ выявили вирус у более 362 тыс. человек, выздоровели свыше 131 тыс. пациентов, а умерли — 3807.

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