Спасатели потушили еще 57 лесных пожаров в России

За прошедшие сутки в России были потушены еще 57 лесных пожаров на площади 1 369 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

По состоянию на 00.00 мск 27 мая, на территории страны продолжают действовать 69 пожаров в лесах на общей площади 17 595 га. При этом больше всего возгораний (13 пожаров) зафиксировано в Забайкальском крае, еще 12 пожаров зарегистрировано в Красноярском крае, а также 11 — в Тыве, восемь — в Иркутской области. Кроме того, лесные пожары продолжают действовать в Хакасии, Амурской области, Якутии, Бурятии и Хабаровском крае.

Возгорания ликвидируют более двух тысяч человек и 405 единиц техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧС предлагает ужесточить наказания за пожары по неосторожности в России

— В России с начала года зафиксировано больше 5,6 тысячи лесных пожаров

— Режим ЧС в лесах введен в четырех регионах России