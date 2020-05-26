В Вашингтоне впервые за два месяца не зафиксировали смертей от COVID-19

Власти Вашингтона впервые за почти два месяца не зафиксировали ни одного летального исхода от COVID-19 в федеральном округе Колумбия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Мюриэл Боузер.

«Сегодня мы сообщаем, что 25 мая никто из жителей Вашингтона не умер из-за COVID-19», — сказала глава города.

Она также отметила, что в Вашингтоне уже 13-й день идет «устойчивое снижение» прироста новых заразившихся коронавирусом.

По ее словам, власти будут готовы начать снимать введенные ограничения, когда «цифры покажут, что мы можем это сделать».

По официальным данным, в Вашингтоне коронавирусом заразились более 8,3 тыс. человек, погибли 440 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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