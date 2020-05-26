В Москве от COVID-19 погибли еще 73 пациента

Число погибших от COVID-19 в Москве увеличилось на 73 человека за сутки, всего с начала пандемии скончались 2183 пациента. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

«В Москве скончалось 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.

Сутками ранее оперштаб сообщил о 76 летальных исходах от заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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