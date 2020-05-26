Россельхознадзор подтвердил заражение домашней кошки в РФ

Россельхознадзор подтвердил информацию Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) о том, что коронавирусом в России заразилась домашняя кошка, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замруководителя ведомства Николая Власова.

«В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», — сказал Власов.

Он также добавил, что в настоящее время нет оснований, чтобы принимать какие-либо меры в отношении диких или домашних животных из-за коронавируса.

Ранее специалисты OIE заявили, что обнаружили коронавирус у пятилетней домашней кошки из России. О каких-либо симптомах заболевания у животного не сообщалось.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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