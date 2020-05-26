В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
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В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Как сказал подозреваемый, на остановке общественного транспорта он встретил компанию.
«Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Это зацепило, я разозлился и начал душить ее», — приводятся слова мужчины.
В полицию обратилась мать девочки. Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесополосе тело подростка. Возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.
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