Трамп считает своей заслугой отсутствие в США двух миллионов жертв коронавируса

Президент США Дональд Трамп считает, что без его действий число жертв коронавируса превысило бы два миллиона, пишет «Интерфакс».

«Для всех продажных политиканов: если бы я не выполнял свою работу быстро и хорошо, мы потеряли бы 1,5-2 миллиона человек», — приводятся слова Трампа.

Президент добавил, что действовал быстро и правильно.

В США коронавирусом заразились 1 710 558, скончались 99 928, выздоровели 466 980 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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