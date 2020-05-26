Кадыров принял участие в совещании оперштаба Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в совещании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На первом после праздничных выходных совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц», — заявил глава региона.
Он отметил, что ситуация в республике в больницах и экономической сфере стабильна.
Кадыров выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону не только в регионе, но и в целом по России.
Ранее СМИ сообщали, что Кадыров был госпитализирован в Москву с подозрением на коронавирус. Однако глава оперативного штаба Чечни Магомед Даудов опроверг эту информацию.
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