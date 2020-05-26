В ряде регионов России прогнозируется шторм в ближайшие часы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о прогнозируемом шторме в ближайшие часы в ряде российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается сложная погодная ситуация. В Северной Осетии, Ингушетии и Чечне ветер до 25 м/с, сильный дождь, гроза и град.

Также в зоне опасности юг Тюменской области, там прогнозируется гроза и ветер до 23 м/с. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае 26 мая и в ночь на 27 мая ожидаются гроза, град и ветер до 27 м/с.

Ранее в Свердловской области прошел ураган, в результате которого погибли четыре человека.

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