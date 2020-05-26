Названо число смертей в России от отравления алкоголем
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Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в России от отравления алкоголем умирают 5-6 тысяч человек, ассоциированных со злоупотреблением спиртного смертей может быть до 50 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сколько ассоциированных смертей со злоупотреблением алкоголем? Называются разные цифры, вплоть до фантастических - типа 35 - 50 тысяч человек и так далее, это как считать эти смерти», — сказал врач.
Он добавил, что точно отравления алкоголем умирают 5-6 тысяч человек.
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