Президентская академия разрешит студентам выбирать между очным и онлайн-обучением

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) из-за пандемии COVID-19 позволит студентам выбирать, как посещать занятия: очно или онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора РАНХиГС Владимира Мау.

«Они могут поступить на очное образование и в дальнейшем в течение как минимум года выбирать — учиться дистанционно или ... физически находиться на занятиях», — сказал Мау.

По его словам, данная мера принимается в связи с тем, что студенты и абитуриенты могут быть не готовы, например, приехать в другой город, опасаясь коронавируса или не имея достаточно средств из-за экономических последствий пандемии.

При этом Мау обратил внимание на то, что данная мера вызывает определенные организационные сложности, так как неизвестно, сколько студентов предпочтут обучаться очно, а сколько дистанционно.

Минобрнауки в середине марта рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.