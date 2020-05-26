В Белоруссии за сутки выявили 915 случаев заболевания коронавирусом

В Белоруссии за сутки выявили 915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в республике достигло 38 059.

С начала эпидемии в стране умерли 208 человек с положительным тестом на коронавирус (+четыре человека за сутки).

Общее число выздоровевших в Белоруссии составило 15 086.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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