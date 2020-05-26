Захваченные пиратами россияне с судна Tommi Ritscher освобождены

Освобождены трое россиян с судна Tommi Ritscher, которое было захвачено пиратами в конце апреля у берегов Бенина. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Были освобождены члены экипажа контейнеровоза — старший помощник капитана А.Сигунов, старший механик С.Зайцев и электромеханик В.Супрун.

Отмечается, что их состояние удовлетворительное.

Также известно, что в субботу, 23 мая, при содействии российского посольства в Абудже россияне вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне, после они отправятся в Россию.

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