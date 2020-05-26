В Кронштадте несколько человек жарили шашлыки на Вечном огне. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в данный момент нарушителей разыскивают правоохранители.

До этого подобная ситуация произошла в украинском городе Белая Церковь. Там две девушки пожарили сосиски на Вечном огне.

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