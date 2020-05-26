Более 179 тысяч случаев заражения COVID выявлено в Германии

В Германии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 432 человека. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Общее число выявленных случаев коронавируса за время пандемии возросло до 179 002 граждан.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 45 пациентов. Общее число летальных исходов — 8 302.

В Баварии и Северном Рейне-Вестфалии выявлено наибольшее число случаев заражения — 46 456 и 37 395 пациентов соответственно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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