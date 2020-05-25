Защита Пола Уилана обдумывает подачу прошения о помиловании

Защита обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана может подать прошение о помиловании, если суд вынесет обвинительный приговор, заявил адвокат подсудимого Владимир Жеребенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката, при обвинительном приговоре сторона защиты может просить о помиловании или обмене. Кроме того, такой приговор будет обжалован а апелляционном порядке.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокурор ходатайствует о 18 лет колонии для Пола Уилана

— Пол Уилан попал в поле зрения российских спецслужб за несколько лет до его задержания

— Генпрокуратура утвердила обвинение в шпионаже против Пола Уилана