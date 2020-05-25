Беглов заявил о необходимости сохранить ограничения по COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире канала «Санкт-Петербург» заявил, что ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, необходимо сохранить.
По его словам, число заболевших в городе на прошлой неделе уменьшилось всего на 7%. Общая картина остается прежней: число выявленных случаев коронавируса в сутки больше числа выздоровевших.
В связи с этим, отметил Беглов, режим повышенной готовности, а также требования соблюдать меры социального дистанцирования и использовать средства защиты в Санкт-Петербурге остаются.
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