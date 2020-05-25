Минпросвещения: приемная кампания в вузы пройдет в установленные сроки

Перенос начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 3 июля не повлияет на сроки проведения приемной кампании в вузы, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кравцова, вузы начнут прием абитуриентов в ранее установленные сроки.

Ранее стало известно, что начало проведения ЕГЭ в России перенесено на 3 июля, 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены для настройки работы системы в условиях пандемии коронавируса нового типа.

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