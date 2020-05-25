В Свердловской области два человека погибли из-за сильного ветра
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В Свердловской области два человека погибли, два человека пострадали из-за сильного ветра, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что ветер повалил двадцать деревьев и сорвал крыши с десяти зданий.
«Это стало причиной гибели двух человек, еще двое пострадали», — сказал источник.
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