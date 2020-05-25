В Подмосковье осквернили обелиск в честь Победы в ВОВ
Прокуратура Московской области начала проверку по факту осквернения неизвестным мужчиной обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне в подмосковной Черноголовке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями в сети интернет об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне», — заявили в прокуратуре.
В настоящий момент следователи пытаются установить личность нарушителя.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлен момент, когда вандал растоптал цветы, возложенные к памятнику, и повредил венок, а после скрылся.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Задержанные за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном