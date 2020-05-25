Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных

Коронавирус нового типа выявлен у 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и у 238 заключенных, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-бюро ведомства.

Отмечается, что за последние 10 дней число сотрудников ФСИН с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией выросло более чем на треть.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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