Суд арестовал захватившего заложников в отделении банка в Москве

Суд арестовал на два месяца захватившего заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы мужчину, передает РИА «Новости».

23 мая Барышников удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову.

Нападавшего задержали. Он признал свою вину, заявив, что целью захвата было «узнать правду». Его психическое здоровье оценят в ходе экспертизы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК предъявил обвинение захватчику заложников в банке в центре Москвы