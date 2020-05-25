Прокурор ходатайствует о 18 лет колонии для Пола Уилана
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Прокурор 25 мая запросил у суда 18 лет колонии для американца Пола Уилана, обвиняемого в ведении шпионской деятельности в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии.
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