Иран зафиксировал наименьшее число летальных исходов от COVID-19

Иран зарегистрировал наименьшее почти за 2,5 месяца число летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки – умерли 34 человека. Об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Он отметил, что за последние сутки в стране выявили 2023 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 137 724.

При этом вылечились от COVID-19 107 713 пациентов.

C начала пандемии в Иране скончался 7451 человек.

Последний раз местные врачи фиксировали меньше 40 смертей за сутки 7 марта – тогда умер 21 человек, после этого статистика смертности резко пошла вверх, 4 апреля скончались 158 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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