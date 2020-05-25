В России установлен пятилетний рекорд по загрязненности воздуха

В России в первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха вырос на 57% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета.

Отмечается, что данный показатель стал рекордным за последние пять лет. При этом специалисты объясняют это увеличением числа замеров.

Самыми пострадавшими регионами оказались Бурятия, Забайкалье и Красноярский край, сообщается в исследовании.

Основными источниками загрязнения эксперты назвали предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия сферы ЖКХ.

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