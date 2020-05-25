Владельцы зоопарка во Владивостоке оставили зверей без еды из-за долгов

Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке бросили животных без еды в городском океанариуме из-за того, что не могли выплатить аренду за помещение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную мэрию.

Отмечается, что среди зверей были еноты, дикобразы, филин и попугаи.

«Несколько дней без пищи и ухода – в таких условиях оказались обитатели контактного зоопарка, который располагался в здании городского океанариума на Батарейной, 4», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО «Планета», которому принадлежал зоопарк в здании городского океанариума, за зиму задолжало 350 тысяч рублей за аренду. Известно, что от всех предложений рассрочки арендаторы отказались и на прошлой неделе (18-24 мая) освободили помещения.

В настоящее время под опекой сотрудников океанариума находятся два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки ахатины и пара попугаев. Расходы на их содержание взяли на себя работники океанариума.

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