На Сахалине откроются кафе, рестораны и столовые

В Сахалинской области 26 мая откроются заведения общественного питания, пишет правительство региона.

Отмечается, что кафе, рестораны и столовые будут работать с 7 до 21 часа с ограничениями: запрещены кальяны, массовые мероприятия и шведские столы. Также в помещениях могут находиться не более 50 человек, между столами должны быть установлены перегородки или соблюдаться дистанция в полтора метра.

На Сахалине коронавирусом заразились 69, вылечились 37 человек. Летальных исходов не зафиксировано.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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