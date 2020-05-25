На Украине за сутки выявили 259 случаев заболевания коронавирусом
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На Украине за сутки выявили 259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает местный минздрав на странице в Facebook.
Отмечается, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 21 245.
С начала эпидемии умерли 623 человека с положительным тестом на коронавирус.
Общее число выздоровевших на Украине составило 7234.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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