В Москве в понедельник ожидается до +18°С

В Москве и области в понедельник, 25 мая, ожидается до +18°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +16°C до +18°C, а ночью —

от +5°C до +7°C.

В небе ожидается переменная облачность. В Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков. Ветер будет южный 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 754 мм ртутного столба, а ночью — 756 мм.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.