В Москве в понедельник ожидается до +18°С
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В Москве и области в понедельник, 25 мая, ожидается до +18°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +16°C до +18°C, а ночью —
от +5°C до +7°C.
В небе ожидается переменная облачность. В Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков. Ветер будет южный 5-10 м/с.
Атмосферное давление днем составит 754 мм ртутного столба, а ночью — 756 мм.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.